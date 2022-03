Casal de Guaratuba que estava na Ucrânia desembarca com a filha

Desembarque no Aeroporto Afonso Penas, em São José dos Pinhais (foto: Murilo Souza/RPC)

O casal de moradores de Guaratuba que estava na Ucrânia com a filha recém-nascida desembarcou na manhã deste sábado (5) no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Kelly Lisiane Müller e Fabio Wilkes viajaram em janeiro para o país do leste europeu para buscar a filha nascida de barriga de aluguel. Estavam na capital Kiev no dia em Rússia invadiu o país, 24 de fevereiro.

O casal e o bebê ficaram em um abrigo aéreo cedido pela empresa que faz a reprodução assistida enquanto era providenciada a documentação da filha. No dia 28 tiveram autorização da Embaixada do Brasil para sair do país e esperaram um dia mais para conseguir embarcar num trem com destino à Polônia. A viagem durou mais um dia.

O desembarque no Afonso Pena foi acompanhado por veículos de imprensa, entre eles o G1 e a RPC, em matéria de autoria de Murilo Souza e Wesley Bischoff, de onde extraímos informações e a foto.