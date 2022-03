Coleta do lixo volta a ser alternada nos bairros de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informa que a partir desta segunda-feira (7) a coleta de lixo orgânico volta a acontecer em dias alternados nos bairros. No Centro e em alguns pontos centrais continua diariamente.

O reforço na coleta de lixo encerrou neste domingo, junto com o fim da Operação verão Paraná, do Governo do Estado, que destinou recursos para as prefeituras pagarem adicionais às empresas que fazem o serviço.

Confira os dias da semana em que o caminhão do lixo passa:

Diariamente: Centro, Caieiras, Praia Central, Morro do Cristo e parte da Av. Visconde do Rio Branco.

Segunda, quarta e sexta-feira: Mirim, Piçarras e parte do Carvoeiro, Prainha e Cabaraquara. Parte do carvoeiro, Vila Esperança, Canela, parte da Cohapar.

Terça, quinta-feira e sábado: Brejatuba, Figueira, Castel Novo, parte da Vila Esperança, Balneário Eliane e Estoril. Vila Eliane, Nereidas I e II, Coroados, Barra do Saí, PR-412.

A coleta de materiais recicláveis tem um calendário diferenciado. Para mais informações, ligue para a Secretaria do Meio Ambiente: 3472-8594.