4 melhores criptomoedas para investir hoje

Plataformas funcionais que oferecem possibilidades de obter lucros significativos

Foto: Divulgação

Depois de um longo período de dificuldade financeira, que foi provocado pela pandemia, as pessoas começam a se preparar para uma recuperação. Neste contexto, a palavra do momento é investimento.

Assim, as pessoas estão em busca de mecanismos para viabilizar uma maior rentabilidade, seja para incluir um dinheiro extra no orçamento, ou para aumentar o patrimônio. O ano começou com otimismo, principalmente entre os investidores de criptoativos, que estão se preparando para aportar seus recursos nas exchange criptomoedas, espaço de compra e venda de moedas digitais.

Embora, para muitos especialistas, esse seja o ano dos criptoativos, fica o alerta deles para a importância de aguardar os próximos 6 meses, com o objetivo de identificar como o mercado vai se comportar.

Com base nisso, surge o seguinte questionamento: quais as melhores criptomoedas do mercado? Veja na sequência alguns criptoativos que podem ganhar os corações dos investidores em 2022.

Lucky Block (LBLOCK)

Essa é uma das grandes promessas de 2022. Ela consiste em uma plataforma mundial que funciona como uma loteria, porém, totalmente conectada com o sistema Blockchain. Apesar de ainda não estar em atividade no mercado, a previsão é que o lançamento ocorra em breve. Mesmo assim, a moeda já está no radar dos investidores.

Os tokens LBLOCK permitem que as pessoas façam compras de bilhetes para sorteios de loterias diariamente. Ao realizar os sorteios, o ativo transforma a distribuição dos prêmios em um formato totalmente transparente, fazendo com que todos sejam contemplados.

Polygon (MATIC)

Consiste em um token Ethereum que estrutura a Polygon Network, uma solução de expansibilidade para o blockchain. O objetivo é viabilizar transações mais rápidas e acessíveis em Ethereum dentro das Blockchains. A ideia é que os investidores possam depositar os tokens, operacionalizá-los e depois levantar os tokens para a cadeia principal de Ethereum.

Solana (SOL)

Plataforma capaz de otimizar a negociação de finanças descentralizadas, as DeFis, permitindo a criação de aplicativos descentralizados, os DApps. Considerada uma das rivais da Ethereum, ela ganhou força com as NFTs (Tokens não fungíveis). Muitos projetos optaram por lançar colecionáveis pela plataforma.

Entre as principais vantagens da Solana, é o seu elevado grau de escaneabilidade, permitindo executar 65 mil transações por minuto.

Avalanche (AVAX)

Essa é uma plataforma para lançamento de aplicativos de finanças descentralizada (DeFi), ativos financeiros, transações e outros serviços. A proposta dela é se transformar em uma corretora global de ativos, possibilitando que qualquer um faça lançamentos, lance ou faça transações com qualquer tipo de ativo. Tudo de forma descentralizada usando smart contracts e outras tecnologias inovadoras.

Além de ser uma corretora, a Avax almeja ser uma plataforma com taxas mais atrativas no mercado e que consiga, dentro de um próprio sistema, resolver três dos principais desafios das criptomoedas: escalabilidade, segurança e descentralização.