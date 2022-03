Mostra de Dança reúne pessoas com e sem deficiência em Paranaguá

Movidos (foto: Brunno Martins)

Uma imersão total para grupos mistos de artistas com e sem deficiência. Essa é a proposta da 4ª Edição do Encontro Para-Dançar, que acontece de 9 a 13 de março em teatros, espaços culturais, praças e pontos turísticos icônicos de Paranaguá, Ponta Grossa e Curitiba. Esta edição é realizada pela Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra (ABABTG) e tem o apoio da Cattalini Terminais Marítimos.

Serão 27 artistas num evento de intensa troca em torno da dança contemporânea, que reflete a diversidade de corpos e expressões.

Em Paranaguá, no dia 9 de março, às 10h30, na sede da Apae, será realizada a Oficina “Todo Mundo Dança – Experiências sinestésicas”, ministrada por Fernanda Becker. A partir do meio-dia, na Praça Fernando Amaro, no centro da cidade, acontecerá a apresentação “Adaptat” com o grupo “Nó movimento em rede”, de Curitiba. Às 20 horas, a Companhia Gira Dança, de Natal/RN, fará a apresentação “Sem Conservantes”.

“Este é um momento muito importante para a dança nacional e internacional, certamente uma quebra de paradigmas. Bailarinos com corpos que, muitas vezes, não reproduzem os modelos pré-estabelecidos e recorrentes no imaginário popular, e que, nas suas singularidades, trazem referências de estudo para a construção da linguagem artística corporal”, explica a coordenadora do Encontro Para-Dançar, Simone Bönisch.

Ela lembra que o Brasil passa por tempos de desconstrução de um pensamento limitante sobre as deficiências, em que ainda é preciso acionar mais empatia a respeito pela diversidade. “Embora haja uma abertura significativa da sociedade, ainda há um longo caminho a percorrer. São necessários esforços e estímulos para a validação social da produção artística por corpos com deficiência, e para a inclusão do público no imenso espectro de possibilidades e diversidades na área da dança.”

“Somos o único evento que integra a apresentação de grupos profissionais e amadores e aproxima pessoas com e sem deficiência”, lembra o também produtor da mostra, Jorge Schneider.

Entre os participantes estão nomes importantes da dança contemporânea, como o bailarino alemão Roland Walter, artista que teve paralisia cerebral no nascimento e estreia no Encontro o seu novo trabalho, a performance “Hi, it is me”. Ela aborda experiências e episódios de sua vida, com composição musical própria, reflexão, e muito humor.

Outros grupos participantes desta edição são a Companhia Gira Dança (Natal/RN), Movidos Dança (Natal/RN), Marcos Abranches Cia. (São Paulo/SP), Giovanni Venturini (São Paulo/SP), Nó movimento em rede (Curitiba/PR), Grupo de Dança Sem Limites (Ponta Grossa/PR) e Grupo Corpo em Movimento (Niterói/RJ).

Eventos paralelos

Além das apresentações, o Encontro Para-Dançar traz uma série de eventos paralelos que fortalecem o movimento da dança e a diversidade de expressões. Um deles será a estreia nacional da vídeo-narrativa dançada “Firmamento”, do coletivo Nó movimento em rede, de Curitiba, dia 12, às 11h no Sesc Estação Saudade – Ponta Grossa, e dia 13, às 14h, no Cine Passeio – Curitiba.

A realização de oficinas também trará o fortalecimento da rede: “Laboratório de Criação em Dança”, com a Companhia Gira Dança (Natal/RN), “Laboratório de Danças Urbanas”, com Raphael Fernandes, “Todo Mundo Dança – Experiências Sinestésicas”, com Fernanda Becker e “Dança para/com todos os corpos”, com Marcos Abranches.

Saiba mais sobre o Encontro Para Dançar

O Encontro Para-Dançar está em sua quarta edição, e começou a ser realizado em Ponta Grossa (PR). Em 2019, iniciou a proposta de intercâmbios, com a participação em dois eventos na Alemanha: “Tanz Begegnungen – Inklusive Tanzfestival”, em Karlsruhe e “Aussicht Festival”, em Hamburgo. Participaram os artistas brasileiros Edu O. (Salvador/BA) e Marcos Abranches (São Paulo/SP), além da Companhia Gira Dança (Natal/RN).

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

A iniciativa conta, ainda, com patrocínio de empresas como Fagundez Distribuição, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, Brose do Brasil, Berneck Aglomerados, Huhtamaki do Brasil, OKE do Brasil Materiais Sintéticos e Cattalini Terminais Marítimos, e com realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal – Pátria Amada, Brasil.