Cabelo ressecado? Dicas indispensáveis para hidratar os fios

O cabelo ressecado é um problema que atinge muitas pessoas, mas apesar de ser comum, ele não é algo difícil de resolver

Foto: Divulgação

Uma rotina adequada para cada tipo de cabelo é algo fundamental para a saúde dos fios. E para criar essa rotina é preciso dedicação, já que os resultados mais efetivos começam a aparecer depois de um certo tempo, e não de um dia para o outro.

O que é preciso incluir na rotina para se livrar do cabelo ressecado?

Fios sedosos, brilho e hidratação é algo que você pode conseguir incluindo cinco cuidados na sua rotina de cuidados capilares. Confira:

Evite a recorrência de químicas

Apesar de muito comuns, a química é o fator que mais interfere no cabelo ressecado – tinturas, luzes e progressivas podem deixar o seu cabelo opaco e sem vida. Assim, se não é possível eliminar esses procedimentos do cotidiano, tente espaçá-los, isso pode ajudar o cabelo a se recuperar mais rapidamente entre uma química e outra!

Utilize bons produtos para a hidratação

A hidratação de um cabelo ressecado não se faz em um passe de mágica, isso que dizer que precisa haver investimento em produtos de qualidade e que sejam adequados ao seu tipo de cabelo. Detalhe: não adianta usar apenas um creme para hidratação que seja muito bom, é preciso que todos os outros produtos da rotina capilar também o sejam, aqui o trabalho é em conjunto!

Beba bastante água ao longo do dia

A hidratação deve vir de dentro para fora, por isso tomar bastante água é fundamental quando o assunto é a hidratação – do nosso corpo e, consequentemente, do cabelo. Esse hábito, inclusive, faz com que o cabelo fique, além de bonito, muito mais saudável.

Evite lavar o cabelo com a água muito quente

A água quente é muito boa para um banho relaxante, mas para a saúde dos fios é preciso evitá-la, já que ela age de forma agressiva e resseca o cabelo, interferindo inclusive no brilho natural dos fios. Lavar os cabelos com a água fria é o mais aconselhável, já que ela é capaz de selar as cutículas e manter os fios mais hidratados!

Proteja os fios

Para melhorar a saúde dos cabelos ressecados é preciso que o cuidado seja integral, assim, itens como protetores para cabelo e finalizadores térmicos devem ser utilizados após lavagens e em situações de exposição ao calor.