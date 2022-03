Container solta de caminhão em Itapoá e mata casal de Curitiba

Foto divulgada nas redes sociais

Na madrugada desta segunda-feira (7), um casal de Curitiba morreu em um acidente na SC-416, na localidade de Barra do Saí, em Itapoá, Santa Catarina.

Por volta das 5h, Sandra Maria Ledoux e Daniel Alves Siqueira, ambos de 46 anos, estavam em um automóvel Logan na rodovia que liga à cidade de Garuva, próximo à divisa com o Paraná, na cidade de Guaratuba.

O veículo foi atingido por um contêiner que se soltou de um caminhão. Os dois foram lançados para fora e morreram na hora.

O motorista do caminhão, de 37 anos, não teve ferimentos e permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária.