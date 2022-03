Carro cai no mar e é resgatado em frente ao Mercado de Guaraqueçaba

Na tarde desta segunda-feira (7) um carro caiu no mar em frente ao Mercado Municipal de Guaraqueçaba. A reportagem é de Izabella Laufer, da Rádio TV Guará.

O veículo VW Gol estava estacionado próximo ao trapiche, na praça William Michaud. O proprietário do veículo, conhecido como Mauro Caninana, após fazer uma viagem para uma senhora, estacionou seu carro, desembarcou os passageiros e saiu do local a pé.

Minutos depois, pessoas que estavam ao redor se assustaram ao ver o carro despencando do piso da praça para o mar. Não demorou muito para que os que estavam próximos se prontificassem em ajudar a retirar o carro da água.

As pessoas entraram no mar e, com muito esforço e união conseguiram tirar o veículo da água.

A Equipe da Radio TV Guará estava no local, registrou imagens e conversou com populares. Segundo relato de pessoas que ali estavam, o motivo que levou o carro a se deslocar do lugar estacionado foi o fato de o condutor ter deixado o carro em ponto morto e esquecido de puxar o freio de mão.

Ao chegar no local, Mauro Caninana se deparou com seu carro danificado e inundado, mas ainda assim conseguiu ligar o veículo que foi levado para um lava car.