Em parceria com a Prefeitura, INSS inaugura unidade em Matinhos

Começa a funcionar hoje (terça, 8) o Posto de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Matinhos. A unidade funcionará em parceria com a Prefeitura de Matinhos, que informa que os moradores não precisarão mais se deslocar até a Agência do INSS em Paranaguá para requerer um benefício previdenciário.

Os serviços que serão prestados na unidade são: solicitação de benefícios, atendimentos, impressões, digitalizações, operacionalização do atendimento à distância e envio de documentações digitalizadas e autenticadas.

A disponibilização desses serviços acontecerá por meio de sistemas eletrônicos interligados ao INSS.

O novo Posto de Atendimento do INSS funcionará na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O endereço é a rua Mozart Gomes, n.º 18, no Centro.

A solenidade de inauguração, na tarde desta terça, contou com a presença do prefeito Zé da Ecler e do gerente-executivo do INSS em Curitiba, Aldebrando Lins de Albuquerque.