Serviços afetarão abastecimento da Sanepar em Matinhos nesta quinta e sexta

Reservatório de Praia Grande

A Sanepar realizará serviços que vão afetar o abastecimento de diversos bairros de Matinhos nesta quinta e sexta. Serão desinstalados dois geradores de energia utilizados durante a temporada de verão.

Na quinta-feira (10) será feita a desinstalação do gerador do reservatório Caiobá. O serviço vai afetar o abastecimento, com baixa pressão na rede ou falta d’água, nos bairros Tabuleiro e Vila Nova e no balneário Caiobá.

O serviço será feito das 9h às 11h, com normalização do abastecimento prevista para o meio-dia.

Na sexta-feira (11) fará a desinstalação do gerador do reservatório Praia Grande. Esse serviço causará baixa pressão na rede ou falta d’água, em Flamingo, Bom Retiro, Riviera, Mangue Seco, Rio da Onça, Praia Grande, Saint Etienne, Flórida e Inajá.

O serviço também será feito das 9h às 11h, com normalização do abastecimento prevista para o meio-dia.

A Sanepar informa que “só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel”. A empresa sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. “assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.