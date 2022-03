Pontal do Paraná promove caminhada Circuito Brisa do Mar

Acontece no dia 20 de março, a Caminhada internacional na Natureza, Circuito Brisa do Mar, em Pontal do Paraná.

O percurso começa no balneário Santa Terezinha e termina em Ipanema. O percurso contará com a distância de 10 Km e terá três pontos de apoio.

O Circuito Brisa do Mar recebeu esta denominação porque os participantes irão passar um extenso trecho de caminhada pela praia, passando por diversos balneários. Ele passa dentro um terreno onde existe um pequeno memorial e uma capela, que podem ser visitados durante o trajeto.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (41) 3455-9631 ou pelo site: ecobooking.com.br.

Vale lembrar que todas as medidas contra a covid-19 serão tomadas pelos organizadores e quem for participar precisa obrigatoriamente estar com a vacina em dia.

As inscrições devem ser feitas em um dos links abaixo:

https://pontaldoparana.caminhadas.info

https://www.ecobooking.com.br/site3/destinoEventoSimples.php?Xeven=70h7e549agb74ctawjtm