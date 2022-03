Quiosques de Matinhos vão poder funcionar até a Páscoa

Os quiosques na orla da praia de Matinhos poderão funcionar até a Páscoa, que será no terceiro domingo de abril, no dia 17. “Essa foi a garantia dada ao prefeito Zé da Ecler pela Secretaria de Patrimônio da União”, informou a prefeitura.

Na semana passada, Zé da Ecler teve uma reunião com os representantes dos permissionários, onde discutiu a questão da regularização dos quiosques e suas instalações elétricas. Nesta terça-feira (8), ele esteve conferindo a situação dos estabelecimentos.

O prefeito ainda esteve em Curitiba, onde abordou o assunto com o vice-governador Darci Piana e com o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. Além disso, esteve com o superintendente do Patrimônio da União no Paraná, Jean Paulo Dolinski. O órgão deu a liberação para que os quiosques funcionem até a Páscoa.

Dolinski informou que a Prefeitura deve assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), solicitando à Copel para que o fornecimento de energia elétrica aos quiosques não seja interrompido.

No ano passado, a Prefeitura foi notificada pela Superintendência do Patrimônio da União no Paraná para despejar os comerciantes que ocupam os quiosques, até que seja providenciada a licitação para ocupação desses espaços públicos.

O prefeito foi até Brasília, onde procurou a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), órgão do Ministério da Economia, para que o prazo concedido para ocupação, dia 14 de março, fosse prorrogado. Assim, a Prefeitura de Matinhos teria mais tempo para providenciar o processo licitatório.

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos