Litoral registra 508 novos de covid: 58% a menos em uma semana

O Litoral do Paraná teve 508 novos casos de covid-19, entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março, na 9ª Semana Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Isso representa uma queda de 58% em relação à 8ª semana.

Os novos casos foram confirmados em Matinhos (161), Antonina (134), Paranaguá (101), Guaratuba (82), Morretes (26), Pontal do Paraná (3), e Guaraqueçaba (1).

Houve apenas uma morte registradas no informe da Sesa, em Antonina. Uma morte de Guaratuba que a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou que foi registrada por engano ainda continua computada. Levando em conta esta informação, são duas semanas seguidas com um único óbito por covid no Litoral. (Texto corrigido)

Incidência – A região soma agora 62.641 casos desde o início da pandemia, com uma incidência de 20.893 casos / 100 mil. Segue em 17º lugar entre as 22 regionais de saúde do Paraná, e acima da média do Estado, que é de 20.355 / 100 mil. A maior incidência é na Regional Foz do Iguaçu, com 26.708 / 100 mil.

Mortalidade – Ocorreram 1.222 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 407,6 para cada 100 mil habitantes, a 4ª maior do Estado. São 366,8 mortes / 100 mil na média do Paraná. O pior indicador ainda é da região de Apucarana, com 434,4 mortes / 100 mil.