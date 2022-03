Câmara de Guaratuba aplaude jovem iatista em sessão dedicada à mulher

A jovem atleta do iatismo guaratubano Sarah Aquino recebeu um moção de aplausos da Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira (7). A sessão ordinária foi transformada pela presidente Professora Cátia do Doro em sessão alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia seguinte, 8 de março.

A adolescente Sarah Aquino, de 15 anos, foi a primeira chamada para o plenário e recebeu um quadro com a Moção das mãos da autora da proposta, a própria presidente Cátia do Doro.

Ela foi mais uma das dezenas de crianças formadas pelo projeto Enamar, mantido por muitos anos pelo velejador João Camargo Mello Filho e pratica o iatismo desde os 9 anos.

Algumas conquistas:

2019 – Ficou em 4° lugar no Campeonato Brasileiro da Classe Lightning.

2020 – Foi campeã paranaense da Classe Snipe.

2021 – 2° lugar no Campeonato Paranaense/Classe Laser – sub 16.

2021 – Ficou em 4º lugar no Campeonato Paranaense/Classe Laser Geral

2021 – 7º lugar no Campeonato Brasileiro de Lightning.

2021 – 2º lugar no Campeonato Paranaense de Lightning.

Sarah participou em outubro de 2021 do Campeonato Mundial Feminino de Snipe na cidade de São Paulo, competição de altíssimo nível internacional. Disputou com mulheres adultas que tinham títulos olímpicos e internacionais e ficou em 37º lugar.

Dia Internacional da Mulher

Na mesma sessão, houve várias homenagens às mulheres que se destacam na sociedade, como as vereadoras que, junto com a presidente, formam a maior bancada feminina da história da Câmara: Ana Maria Corrêa, Diva Carneiro de Oliveira, Edna Castro e Maria do Neno.

Também foram lembradas as esposas dos vereadores e quatro secretárias municipais presentes que representaram as mulheres atuantes do Município: Adriana Fontes, Denise Lopes Gouveia, Nilsa Borges e Rocio Bevervanso.

Por fim, foram homenageadas as duas representantes da comunidade surda que sempre assistem as sessões da Câmara: Tereza Silvaria da Costa e Izabel Jaques da Veiga.

Na mesma sessão, deram entrada três se referem diretamente a mulheres da sociedade guaratubana. O Projeto de Lei nº 768, de Fabiano da Caieiras, institui o Dia da Trabalhadora do Mar no município; a vereadora Ana Maria Corrêa apresentou uma moção de aplauso à secretária municipal da Educação, Fernanda Estela Monteiro; o vereador Ricardo Borba, apresentou moção de aplauso à cidadã Vallentina Guimarães Bom dos Santos. Outra moção de aplausos, apresentada pelo vereador Fabiano da Caieiras, é ao aos servidores da Saúde do município.

Entre as votações da sessão desta segunda-feira, foram aprovadas duas moções de aplausos: de iniciativa de Cátia do Doro, aplaude policiais militares que salvaram a vida de uma vítima de feminicídio na localidade rural de Cubatão; de iniciativa do vereador Fabiano da Caieiras, reconhece o desempenho de seis bombeiros militares, sendo quatro mulheres, que resgataram um paciente acamado na localidade rural de Caovi que sofreu uma queda.

Com fotos e informações da Câmara Municipal de Guaratuba