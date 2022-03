Paranaguá tem Festival Popular das Mulheres neste sábado

O “Festival Popular das Mulheres: Arte, Cultura e Movimento”, que promete ser a primeira de muitas edições, será realizado neste sábado (12) em dois ambientes de Paranaguá.

No Teatro Raquel Costa haverá apresentações artísticas e grupos de discussão. Na Praça do Guincho, acontecerá uma feira de artesãs, que também contará com produtos orgânicos e orientação jurídica para as mulheres.

Na programação que acontecerá dentro do teatro vai das 10h às 19h e a feira das 10h às 18h.

Programação do Teatro:

10:00 – Abertura/ Nucress PR

10:30 – Paula Reis (Dança Circular)

11:30 – Baque Mulher

12:00 – Pausa para almoço

13:30 – Preparação pra voltar

14:00 – Saíras (Ritmos populares)

14:30 – Roda d’água

15:00 – Núcleo Marielle Franco (IFPR Paranaguá)

15:30 – Aliança LGBTQ+

16:00 – Coletivo Marias

16:30 – Marcha das Mulheres

17:00 – Ellen Be (Oficina de canto e expressão corporal)

17:30 – UBM

18:00 – Leitura dos relatórios / Leitura de poesias (Renata Pons)

18:30 – Cia Kalila (Dança do ventre)

19:00 – Encerramento

Grupos que participarão da feira:

Feira do Escambo

Mulheres em movimento

Filhos da terra

Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco (IFPR)

Esse evento está sendo realizado pela Produtora Cultural Rainha Maçã e está sendo estruturado e organizado por Joice Cardoso e Marianna Amaral com apoio de várias secretarias municipais de Paranaguá e também coletivos femininos.