Tripulante ucraniano é encontrado morto no mar, em Pontal do Sul

Tripulante ucraniano é encontrado morto no mar, em Pontal do Sul

Navio de bandeira liberiana carregou o sábado, no Porto de Paranaguá – (Foto: Shipspotting)

O corpo de um homem foi encontrado boiando na tarde desta quarta-feira (9), no canal do embarque para a Ilha do Mel, no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

Trata-se de um tripulante de origem ucraniana de um navio que esteve embarcando soja no Porto de Paranaguá. “A informação foi confirmada pelo capitão da embarcação, que esteve na sede do IML”, informou a Rádio Ilha do Mel. O nome do ucraniano ainda não foi divulgado.

O navio Ivestos I, de bandeira liberiana, atracou na tarde de quinta-feira (3) e desatracou no sábado (5), com destino ao porto de Ningbo, na China.

A Marinha do Brasil e a Polícia Federal investigam o caso e o corpo segue no Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames complementares.

Redação do Correio, com informações da Rádio Ilha do Mel