Paranaguá e Morretes integram roteiro “Corredor do Iguaçu”

As cidades litorâneas de Paranaguá e Morretes fazem parte de uma das 30 principais rotas turísticas do país para o Ministério do Turismo. O “Corredor do Iguaçu” ainda é integrado por Curitiba e Foz do Iguaçu, cortando o Paraná de Leste a Oeste.

Na região Sul são quatro roteiros abrangendo 35 cidades, duas no Rio Grande do Sul (12 cidades) e uma em Santa Catarina (19 cidades).

O novo mapa das 30 rotas estratégicas foi apresentado por técnicos do MTur a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e vai balizar ações voltadas ao desenvolvimento e a melhoria da mobilidade e da conectividade turística nos municípios com o foco no planejamento o transporte turístico de passageiros.

As ações, segundo o MTur, pontuaram políticas de segurança nos deslocamentos de turistas, a melhoria do ambiente de negócios e os novos investimentos no setor.

Foz do Iguaçu

O diagnóstico de infraestruturas de transporte das 30 rotas turísticas abrangeu 152 cidades e traçou as condições de transporte das rotas, incluindo estrutura, integração de modais e disponibilidade de informações.

“Foz está na frente e é a principal referência para outros destinos. Já temos um aeroporto de perfil internacional, um portão de entrada ao turismo mundial e, principalmente, da América Latina”, disse o secretário Paulo Angeli (Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação).

“Em relação à informação temos uma ação integrada que incluiu a prefeitura, a Itaipu Binacional, o Governo do Estado e setor privado, através do Visit Iguaçu, operadores e os próprios atrativos. Também estamos caminhando célere na integração de modais terrestre, aéreo e aquaviário. Temos a certeza que essa integração vai desenvolver mais não só a tríplice fronteira como o turismo na região e toda costa oeste”, completou.

Seminário

O coordenador-geral de Mobilidade e Conectividade Turística do Mtur, Higor de Oliveira Guerra, explicou que o mapeamento permite planejar políticas públicas locais de melhorias na infraestrutura e nas rotas. As ações serão apresentadas às cidades listadas no I Seminário de Mobilidade e Conectividade Turística: diagnóstico das infraestruturas de transporte das 30 Rotas Turísticas Estratégicas, marcado para a próxima quinta-feira (17, das 9h às 12h30, com transmissão pelo canal do Ministério do Turismo, no Youtube.