Polícia apreende menor de idade suspeito de homicídio em Matinhos

A Polícia Civil apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeito de participar de um homicídio, ocorrido na madrugada do dia 2 de fevereiro, em Matinhos. A apreensão foi realizada na quarta-feira (9), na mesma cidade.

De acordo com a Polícia, as investigações apontam que o menor teria participado “de forma ativa no homicídio”. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas.

O crime aconteceu no balneário Saint Etienne. Marco Antônio de Andrade e Silva Filho, de 29 anos, foi executado a tiros em sua casa na rua 16.

Ele foi chamado no portão durante a madrugada, por uma pessoa que estava em uma motocicleta e recebeu os tiros. Andrade saiu correndo e morreu a poucos metros dali. O autor dos tiros fugiu em alta velocidade.