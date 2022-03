Guaraqueçaba comemora 477 anos nesta sexta-feira

Comemorações já começaram na Praça William Michaud

A Prefeitura de Guaraqueçaba realiza uma série de atividades em comemoração ao aniversário de 477 anos, contados a partir da presença dos primeiros colonos portugueses, em 1545, tendo a data de 11 de março como referência nos eventos oficiais.

Em virtude da covid-19 não serão realizados os tradicionais eventos de grande porte, informa a prefeitura. A comemoração mais modesta contará com ato cívico, apresentações e homenagens, entrega de obras, evento de valorização da natureza e de cunho sócio-cultural, eventos esportivos ao ar livre, live ecumênica e live show com artistas locais.

Entre as atividades, haverá corridas de canoas em diversas categorias, de 7,5 a 18 hp, passeio até a Cachoeira do Salto Morato, provas de natação. corrida rústica

Prefeitura ao Vivo

A novidade esse ano é o programa Prefeitura ao Vivo, uma iniciativa da gestão municipal que por meio de sua Assessoria de Comunicação e Imprensa faz pequenas entradas ao vivo.

As transmissões do Prefeitura ao Vivo bem como dos Shows Ecumênicos e Prata da Casa são realizados na página oficial da Prefeitura de Guaraqueçaba no Facebok, podendo ser acessada diretamente pelo link https://facebook.com/prefeituraguaraquecaba

Todo o conteúdo será disponibilizado posteriormente também no Canal oficial da Prefeitura de Guaraqueçaba no Youtube e no Instagram @prefeituraguaraquecaba

Programação

Dia 11 de março (sexta-feira)

8h – Abertura do evento na Praça William Michaud

Ato Cívico

Apresentação da Fanfarra Professor Zachio Xavier

Apresentação Musical dos Alunos da Escola Antônio Barbosa Pinto

Apresentação das Crianças do Programa de Fortalecimento de Vínculo do CRAS – Guaraqueçaba

Homenagem às vítimas da covid-19

Apresentação dos Riquezas Naturais pelo alunos da Escola Municipal Antônio B. Pinto

Comunicados e Encerramento

Abertura dos Brinquedos Infláveis para as crianças

11h – Passeio à Cachoeira do Salto Morato. Evento realizado em parceria com o Grupo Boticário. Transporte e Entrada Gratuitos, inscrições pelo telefone (41) 98827-4134

20h – Live Ecumênica: “Guaraqueçaba Terra Abençoada”. Transmissão pela página oficial da Prefeitura de Guaraqueçaba no Facebook.

Dia 12 de março (sábado)

9h – Competição de Natação nas modalidades masculino e feminino (inscrições e concentração no Mercado Municipal de Guaraqueçaba)

16h – Corrida Rústica – Masculino e Feminino (inscrições e concentração no Mercado Municipal de Guaraqueçaba)

Live Show Pratas da Casa (com artistas locais) transmissão pela página oficial da Prefeitura de Guaraqueçaba no Facebook.

Dia 13 de março (domingo)

9h – Corrida de Canoa

Modalidade Canoa a Remo (duplas), modalidades masculino e feminino.

Modalidade Canoa a Motor Categoria 7,5 hp

Modalidade Canoa a Motor Categoria 9 hp

Modalidade Canoa a Motor Categoria 11hp

Modalidade Canoa a Motor Categoria 18 hp

20h Live Show Pratas da Casa (apresentação de artistas locais) transmissão pela página oficial da Prefeitura de Guaraqueçaba no Facebook.