Requião e Gleisi participam de evento cultural e social na Ilha dos Valadares

Imagem: Associação Mandicuera / Reprodução

O ex-governador Roberto Requião e a presidente nacional do PT, deputada federal, Gleisi Hoffmann, participam, neste sábado (12), de um almoço caiçara na Associação de Cultura Popular Mandicuera, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá.

No encontro beneficente na Ilha dos Valadares será servido um barreado especial, ao preço de R$ 20,00, que serão revertidos para as aldeias indígenas da Ilha da Cotinga.

No evento, também será lembrado os 100 anos da Semana de Arte Moderna, com uma homenagem a Villa-Lobos, expoente do modernismo brasileiro, que viveu em Paranaguá entre os anos de 1905 e 1912.

Após o almoço, Gleisi vai participar do Festival Popular das Mulheres, Arte, Cultura e Movimento, no Teatro Rachel Costa, às 14h30.

Presenças confirmadas também do presidente do PT Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, representantes do Movimento Sem Terra (MST) e lideranças locais.

Candidato do PT?

No dia 10 de março, o Blog do Esmael informou, e diversos veículos da imprensa repercutiram a notícia de que Requião, que está sem partido, irá se filiar ao PT, no dia 18, em um evento em Curitiba com a presença do ex-presidente Lula.

Ontem, a assessoria de imprensa de Requião afirmou ao blog Boca Maldita que ele ainda conversa com outras legendas. “Embora nos bastidores muitos deem como certa sua filiação ao PT, Requião estaria ainda em negociações com o PV, PSB e Rede”, informa o blog.

Também já é certo que Requião será o candidato a governador da Federação de partidos que deverá reunir PT, PCdoB e PV. A disputa contra o governador Ratinho Junior ainda tem como pré-candidato o ex-prefeito César Silvestri Filho (PSDB). O deputado federal Filipe Barros havia se lançado pelo PSL, mas agora conta com a indefinição do quadro após a fusão com DEM e a criação do novo partido União Brasil.

Quando: 12 de março (sábado)

Horário: 9h30

Local: Associação de Cultura Popular Mandicuera. Rua Crispim do Nascimento, Ilha dos Valadares, Paranaguá.