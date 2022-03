Guaratuba teve 10 homicídios e Litoral 141 em 2021

Foto: Paulinho Max / Portal da Cidade de Guaratuba

Guaratuba registrou 10 homicídios em 2021, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e reunidos pelo Portal da Cidade Guaratuba.

Segundo o levantamento, Guaratuba não teve ocorrências de feminicídio, latrocínio e nem lesão corporal seguido de morte.

De acordo com o relatório, os únicos meses que não registraram homicídios em Guaratuba em 2021 foram agosto, setembro, outubro e dezembro. Março teve três homicídios e os outros meses tiveram um óbito cada.

Em comparativo com outras cidades do Litoral, Paranaguá teve 80 mortes violentas, Matinhos 30, Pontal 11, Antonina 9 e Morretes 1. Guaraqueçaba não registrou mortes violentas no período.

Em 2022, Guaratuba já registrou três homicídios, incluindo um feminicídio, além da morte de um rapaz que reagiu a uma abordagem da Polícia Militar.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba