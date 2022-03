Litoral tem 677 novos casos de covid na semana: 33% a mais

Nesta última semana, foram registrados 677 casos de covid-19 no Litoral do Paraná, um aumento de 33% em comparação com os 508 da semana anterior.

Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e se referem as semanas 9ª e 10ª Semana Epidemiológica, esta última entre 6 e 12 de março.

Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (403 – bem mais que os 101 da semana anterior), Matinhos (103 – 161 anteriormente), Pontal do Paraná (78 – 3), Guaratuba (45 – 82), Morretes (27 – 26) e Antonina (21 – 134). Guaraqueçaba não teve nenhum caso, contra 1 na semana anterior.

Houve novamente um único óbito por covid na região, de uma pessoa residente em Paranaguá.

Incidência – O Litoral do Paraná soma agora 63.318 casos registrados desde o início da pandemia, em 2020, com uma incidência de 21.118 casos / 100 mil. Segue em 17º lugar entre as 22 regionais de saúde do Paraná, e acima da média do Estado, que é de 20.572 / 100 mil.

Mortalidade – Ocorreram 1.223 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 407,9 para cada 100 mil habitantes, a 4ª maior do Estado. São 368,4 mortes / 100 mil na média do Paraná.