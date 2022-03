Colégio Joaquim Mafra convida deputada para falar da mulher na política

Foto: Divulgação

Estudantes do Colégio Estadual Joaquim da Silva Mafra, em Guaratuba, participaram de atividades pedagógicas e culturais para aprofundar temas ligados à participação das mulheres nos diversos espaços da sociedade.

O evento fez parte da semana do Dia Internacional da Mulher e tratou de avanços e conquistas nos direitos das mulheres e a importância de lembrar a história de suas organizações e lutas por um mundo mais fraterno e igualitário.

Essas atividades envolveram turmas dos três turnos, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio, com alunas e alunos entre 11 e 20 anos de idade, inclusive as cinco turmas do período noturno.

Diante das dificuldades enfrentadas na pandemia, mas sempre com muita criatividade, a equipe diretiva optou por editar e exibir aos estudantes um vídeo com a manifestação de diferentes mulheres, de diversas áreas de atuação, entre personalidades dos esportes, mulheres que trabalham em atividades que ainda são consideradas tabus ou com baixa participação feminina e também autoridades dos poderes públicos e de visibilidade no campo da política.

Em um dos momentos, a deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), que é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e líder do Bloco Parlamentar de Apoio à Agricultura Familiar da Assembleia Legislativa do Paraná, falou da importância da participação política das mulheres, muito a partir também da sua experiência de vida e de atuação na organização das mulheres agricultoras do Sudoeste do Paraná.

“As organizações de mulheres perceberam que precisavam ocupar espaços de poder e de decisão para promover as mudanças necessárias na sociedade”, disse. “O olhar feminino, mais humanizado, precisa estar dentro da política para que a gente possa construir uma sociedade com justiça e paz”, acrescentou. Luciana ainda destacou a baixa representatividade das mulheres que somam mais da metade (52%) do eleitorado brasileiro, mas não passam de 15% do total de parlamentares no Congresso Nacional. Ao final, também destacou o enfrentamento da violência contra as mulheres, o combate às discriminações e preconceitos: “Termos mais mulheres na política passa também pela educação e pela valorização dessa política pública”, completou.

Foram convidadas a participar do vídeo ainda influenciadoras digitais, que são prestigiadas pelas estudantes e apontadas por estas como referências de ocupação de espaços de visibilidade social. “É uma forma de mostrar como a participação de uma mulher serve de espelho às demais e de motivação. Onde uma se encontra é porque esse caminho já foi aberto antes pelos passos e iniciativas de outras mulheres”, disse a diretora-auxiliar da escola, Veranice Massoni.

Em outros anos, o colégio já promoveu rodas de conversas, exposições e até um museu de personalidades femininas, com cuidado para a integração e para a diversidade histórica e cultural da nossa gente. Integram a equipe de professores envolvida diretamente na organização da atividade, além da professora Veranice, a também diretora-auxiliar, Cheila Borba, e o diretor geral Wesley Oliveira do Prado. Após o vídeo, os estudantes prestaram homenagem às colegas.

Foto: Divulgação

Com informações da Assembleia Legislativa e Assessoria de Comunicação da deputada Luciana (Thea Tavares)