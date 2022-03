CEM-UFPR comemora 40 anos no campus, na praia e nos bares

O Campus de Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná comemora 40 anos de existência no próximo dia 21 e organizou uma semana de eventos, com início hoje (segunda-feira, 14).

No dia 21 de março, será realizada a cerimônia oficial do aniversário, com a presença do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, da vice-reitora, Graciela Bolzon de Muniz, e de outras autoridades da universidade.

A programação inclui palestras, mesas-redondas, apresentações e exposições. A abertura do evento será nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, com realização presencial no anfiteatro do campus e transmissão pelo Youtube.

Encontros com a gestão

No dia 21 de março, data do aniversário do CPP-CEM, será realizado um encontro ampliado entre a equipe da gestão da UFPR e a comunidade acadêmica do campus. O tema será “Desafios e perspectivas para a UFPR diante da atual realidade do país”.

Entre 21 e 25 de março várias unidades da administração da UFPR vão participar de diálogos com a comunidade de alunos, técnicos e professores.

No Setor Litoral, em Matinhos,, os encontros irão ocorrer entre 28 de março e 1º de abril.

Um dos eventos é o Flip-flop science, um espaço para a Ciência Pé na Areia.

A intenção é aproximar a ciência da sociedade e de forma descontraída serão discutidos temas relevantes do cotidiano pelo olhar da ciência. Venha participar e aproveitar noites de bom conhecimento e bate-papo nos bares locais de Pontal do Sul.

CPP-CEM UFPR

O CPP-CEM da UFPR começou a funcionar no início da década de 80, como um centro de pesquisas. No ano 2000 o local passou a sediar o primeiro curso de graduação e em 2006 o primeiro curso de pós-graduação. Hoje o campus é referência em ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais qualificados e realizando pesquisas científicas e atividades relevantes para a comunidade local e para o mundo.

