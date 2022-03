Servidor de Guaratuba é homenageado no Dia da Poesia

No dia da poesia, a Secretaria da Cultura e do Turismo de Guaratuba homenageia o poeta e servidor público municipal Eliton José Martins. O jovem de 34 anos, guaratubano de uma família de pescadores, escreve poesias desde a 6ª série quando no Colégio 29 de Abril participou de uma seleção de poesias sobre a baía de Guaratuba.

Ele conta que começou escrever “pra valer” na época da faculdade de Pedagogia, e divulga sua arte desde 2014 na página “Poemas de um Moço Sonhador”, tendo como temas principais, Deus, natureza, sentimentos, emoções, sonhos e Guaratuba.

Em 2021, a poesia “A minha casa tem flores”, escrita em homenagem às flores que sua avó tanto amava, ganhou destaque ao participar do Concurso Nacional de Poesia “Sarau Brasil 2021” e ser uma das selecionadas para o livro Antologia Poética Sarau Brasil 2021.

O concurso anual revela novos poetas selecionando as 250 melhores poesias brasileiras de cada ano. Na última edição, o concurso recebeu 2.344 inscrições de todo o país.

Este ano ele foi selecionado no concurso Poetize 2022 com a poesia “Onde está a Poesia?”

“Acredito que a poesia está no cerne da nossa existência, na forma com que enxergamos o mundo e as coisas a nossa volta. Sempre conservei meu olhar poético sobre as coisas e, no seu devido tempo, esse olhar se consolidou com os meus escritos poéticos”, comenta Eliton.

O poeta que começou a participar dos concursos por incentivo da sua então chefe na Procuradoria Fiscal do município, Fátima Rocha, conta que adquiriu vários livros sobre literatura e poesia, com o intuito de aprofundar seus conhecimentos e se profissionalizar ainda mais no assunto, “galgar voos maiores”, finaliza.

Confira mais poemas em: Poemas De Um Moço Sonhador (Facebook)

Fonte: Secretaria da Cultura e do Turismo de Guaratuba