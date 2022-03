Mestre Aorelio fala sobre a caxeta e fandango no Museu Paranaense

Foto: Marco Novack

O luthier e mestre da cultura caiçara Aorelio Domingues vai compartilhar com o público do Museu Paranaense (MUPA), na quinta-feira (17), conhecimentos tradicionais sobre a fabricação de instrumentos (luteria) vinculados à madeira caxeta, uma espécie nativa da Mata Atlântica.

A caxeta está intimamente conectada à musicalidade caiçara: é a principal matéria-prima de instrumentos musicais e de tamancos utilizados no fandango – música e dança típicas da cultura predominante das regiões litorâneas do Sul e Sudeste do Brasil e patrimônio imaterial brasileiro.

A conversa “Vegetal que vira música: a caxeta e os instrumentos caiçaras” vai abordar diferentes facetas desta matéria-prima e técnicas centenárias da marcenaria desenvolvidas nas comunidades tradicionais do Litoral Sul e Sudeste.

Durante o bate-papo, Aorelio Domingues vai dar um enfoque especial aos instrumentos musicais produzidos a partir da caxeta, incluindo demonstrações de características de cada um tocando ao vivo músicas que pertencem à Folia do Divino.

Ele também vai abordar as relações ecológicas envolvidas no manejo tradicional da planta dentro das comunidades litorâneas do Paraná e os impasses da continuidade dessa relação secular em um meio repleto de proibições e restrições ambientais.

Muito leve e extremamente fácil de cortar, aplainar e lixar, a madeira é usada há muitas gerações na fabricação artesanal de todo tipo de objetos. Diversos utensílios produzidos com caxeta estão, inclusive, presentes no acervo do MUPA: violas, rabecas e arcos, machetes e adufos.

Esse evento integra a programação geral do Programa Público “Se enfiasse os pés na terra: relações entre humanos e plantas”, promovido pelo Museu. Para acompanhar a programação completa, que segue até maio deste ano, acesse essa página.

SOBRE O CONVIDADO – Aorelio Domingues nasceu em 1977, em Paranaguá. Cursou Licenciatura em Desenho na Faculdade de Belas Artes do Paraná. Aprendeu a construir instrumentos aos nove anos com seu avô, Rodrigo Domingues (fandangueiro), e desde então vivencia o universo da cultura popular produzindo arte, dançando e tocando as tradicionais músicas do povo caiçara.

Músico e construtor, é mestre premiado pelo Ministério da Cultura por suas atividades no Fandango, Boi-de-Mamão, terço cantado e na Folia do Divino Espírito Santo. Também é diretor artístico da Associação de Cultura Popular Mandicuera e fundador, idealizador e músico da Orquestra Rabecônica do Brasil.

Palestra demonstrativa “Vegetal que vira música: a caxeta e os instrumentos caiçaras”, com o luthier e mestre da cultura caiçara Aorelio Domingues

Quinta-feira, 17 de março, às 19h

Local: Museu Paranaense (MUPA) – Rua Kellers, 289, Alto São Francisco – Curitiba

Entrada gratuita, sem necessidade de inscrição, e sujeita à lotação do espaço