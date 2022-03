Bicampeã brasileira de bodyboard representa Paranaguá em torneio mundial

Isabelli Nunes se consagrou campeã da primeira etapa do IBC World Bobyboarding Tour 2022, realizada dia 13 em Lurin, no Peru

Duas vezes campeã brasileira, quatro vezes campeã paranaense e com 15 títulos conquistados no currículo, Isabelli Nunes, com 18 anos, é uma atleta promissora dentro do bodyboarding. Desde os nove anos, a surfista vem construindo uma trajetória consistente e desafiadora.

Isabelli conta que sua expectativa para 2022 é estar entre as melhores atletas da modalidade, tanto à nível nacional quanto global. O conjunto do seu esforço, treinamento e do incentivo do patrocínio empresarial a levaram para o IBC World Bodyboarding Tour 2022, principal competição mundial da modalidade, que tem como objetivo desenvolver e apoiar o bodyboarding pelo mundo.

Ela está representando Paranaguá a nível mundial no bodyboarding júnior feminino. No torneio, Isabelli participará das duas fases da competição no Peru. A primeira fase aconteceu em Lurin, nos dias 11 a 13 de março, consagrando a atleta como campeã da etapa, e a segunda acontece em Marcona, de 18 a 20 de março.

Sempre dentro do mar de Matinhos e Pontal do Paraná, Isabelli compartilha desta premissa e valoriza o investimento de empresas tanto em atletas, como em projetos socioambientais. “A valorização e incentivo no esporte pelas empresas privadas são de grande importância. Com apoio, nós, atletas, conseguimos segurança para treinar e participar das principais competições”, finaliza a surfista.

TCP patrocina Isabelli e anuncia edital em abril

Recentemente, Isabelli recebeu patrocínio do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), que informa que em abril deverá divulgar um edital de patrocínio de atletas locais. A inscrição será permitida para todas as modalidades de esportes e sem prescrição mínima ou máxima de idade.

Com informações e fotos da Assessoria de Comunicação da TCP