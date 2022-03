Tarifa zero nos ônibus já está vigorando em Paranaguá

Prefeito Marcelo Roque mostra cartão de transporte (Foto: Prefeitura de Paranaguá)

Entrou em vigor nesta terça-feira (15) a Tarifa Zero nos ônibus do transporte coletivo de Paranaguá. Cerca de 40 mil pessoas deixarão de pagar a passagem que custava R$ 3,70.

A solenidade que marcou o início da operação aconteceu no Terminal Rodoviário Municipal de Paranaguá. De acordo com a prefeitura destaca, é a primeira cidade do Estado do Paraná a implantar a gratuidade, que também adotada em Matinhos.

O prefeito Marcelo Roque ressaltou a importância deste projeto, ainda mais neste momento em que houve aumento no preço dos combustíveis. “Todos os moradores da nossa cidade terão transporte público gratuito e com qualidade. São aproximadamente 25 milhões de reais investidos na área. Ônibus estão chegando, fizemos área de transbordo, tudo isso para dar melhoria ao sistema. Vamos fiscalizar as rotas, os ônibus visando a melhor qualidade para todos”, declarou.

A secretária de Serviços Urbanos, Christianara Foulkenig, agradeceu a toda a equipe envolvida e pela dedicação em fazer acontecer o programa. “Parabenizo o prefeito pela coragem e ousadia de fazer este projeto, sempre pensando naqueles que mais necessitam. Este é um projeto social que vai proporcionar um incremento na renda das famílias que utilizam o transporte coletivo”, comentou.

O líder do governo na Câmara Municipal, vereador Leite Júnior, lembrou da parceria entre os poderes legislativo e executivo. “A população é a maior beneficiada com este projeto. Lutamos muito na Câmara para aprovarmos o tarifa zero, pois sabemos a importância disso para a comunidade”, finalizou.

Estiveram presentes na solenidade diversos vereadores e secretários municipais, além da população e usuários do transporte coletivo.

Matinhos – Matinhos deverá implantar em algumas semanas a Tarifa Zero no transporte coletivo da cidade, conforme lei proposta pelo prefeiro Zé da Ecler e aprovada na Câmara de Vereadores.

Zé da Ecler informou que pretende implantar, a partir deste segundo bimestre, cinco linhas de ônibus com tarifa zero – com dois ônibus em cada linha, sendo um deles micro. Os veículos circularão das 7h às 23h, com passagem gratuita aos usuários.

O custo será bancado pela publicidade de empresas privadas em telas de LED dentro dos ônibus.