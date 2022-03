DER convoca empresas para operar linha Antonina-Guaraqueçaba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está convocando empresas do setor de transporte intermunicipal de passageiros para operar provisoriamente a linha Antonina – Guaraqueçaba.

Podem participar empresas devidamente registradas junto ao DER/PR, que contem com veículos tipo ônibus ou micro-ônibus padrão rodoviário em suas frotas, apresentando a tabela de horários que pretendem executar e o formulário “Declaração de Interesse em Linhas Provisórias” preenchido, disponível nesta página. Ambos os documentos devem ser enviados para o e-mail fiscsacder@der.pr.gov.br para análise da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR.

O trajeto passa pela PR-340 e pela PR-405, em uma extensão de aproximadamente 100 quilômetros, sendo a única opção de transporte público intermunicipal de Guaraqueçaba, cidade de cerca de 7,5 mil habitantes. Atualmente são duas viagens diárias em cada sentido, às segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, e aos sábados, domingos e feriados. O tempo médio de percurso é de 3 horas e 30 minutos.

ANTIGA – Atualmente a linha é operada pela empresa Viação Graciosa, que já solicitou a paralisação da prestação do serviço, mas mantém a operação até uma nova empresa ser selecionada.

“Estamos buscando empresas da região, que possuam veículos registrados e em condições de dar um bom atendimento à nossa população, sem a necessidade de grandes investimentos, oferecendo um serviço eficiente e com o adequado retorno de seu investimento”, diz a coordenadora de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR, Maria Elizabete Bozza.

PAVIMENTO – A PR-405 é uma rodovia não pavimentada, sendo a única ligação rodoviária de Guaraqueçaba. Atualmente o DER/PR trabalha para viabilizar um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da pavimentação da via, um pré-requisito antes de licitar a elaboração do projeto executivo de engenharia da obra.

Simultaneamente, a superintendência regional Leste do DER/PR faz serviços de reconformação do revestimento primário da via, melhorando as condições de trafegabilidade para condutores e passageiros.