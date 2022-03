Jovem de 18 anos é encontrado morto em Guaratuba

Foto de rede social / Rádio Ilha do Mel FM

O jovem Fabrício Elias Rosa, de 18 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (16), dentro de uma valeta, no bairro Mirim, em Guaratuba. Ele foi morto com um tiro na cabeça.

Na noite de segunda-feira (14), ele saiu de bicicleta de sua casa, no bairro Cohapar 2, para ir a casa de um amigo, de onde foi embora por volta das 22h.

Por volta das 5h, um amigo encontrou a bicicleta jogada na avenida Santo Antônio da Platina. Um detalhe chamou atenção do rapaz, no chão, ao lado da bicicleta da vítima era possível perceber marcas de pneus de um carro.

Familiares de Fabrício publicaram anúncios nas redes sociais e foram até hospitais e postos de saúde da região. Eles também procuraram em locais que o rapaz frequentava. O rastreador do seu celular apontou que a localização estava em Curitiba.

Por volta das 14h30, moradores da Mirim encontraram o corpo dentro da valeta e chamaram a Polícia Militar, Após a perícia, realizada pela Criminalística, o corpo de Fabrício foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Paranaguá, onde passou por exames complementares.

Durante a necropsia foi constatado que o rapaz foi assassinado com um tiro na cabeça. Familiares de Fabrício estiveram na sede do órgão e providenciaram a documentação necessária para a liberação do corpo.

4º homicídio – Foi o quarto homicídio registrado em Guaratuba esse ano. No litoral são 21 homicídios em 2022.

Foto: Rádio Ilha do Mel FM

Fonte: Mauro Junior / Rádio Ilha do Mel FM