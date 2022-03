Copa do Mundo de 2022 promete agitar torcedores em Guaratuba por torcida pelo Brasil

Os acontecimentos recentes no Brasil e no mundo fizeram com que o esporte fosse um tema menos discutido em Guaratuba. Entretanto, com a proximidade da Copa do Mundo, que acontece este ano no Catar, o futebol voltou a agitar os canais de notícias e a mente dos torcedores.

A competição começa em novembro, e o Brasil entra mais uma vez como favorito, assim como foi em 2018 e 2014. O sonho dos guaratubanos é que dessa vez o final seja diferente, por isso o apoio na cidade promete ser igual ao que aconteceu nas edições passadas.

Apesar de não contar com nenhum clube na Série A do Campeonato Brasil, a região de Guaratuba é influenciada pela popularidade do futebol em todo o estado do Paraná. O Athlético Paranaense e o Coritiba, ambos da capital, por exemplo, possuem mais de 5 milhões de torcedores presentes apenas nas redes sociais, segundo números divulgados pelo Ibope Recupom em fevereiro. Ou seja, o estado respira futebol, e isso faz com que a Seleção Brasileira tenha muito apoio dos paranaenses.

Isso significa que Guaratuba, cidade mais conhecida pelos torneios de surf, deve parar no final do ano para acompanhar o Brasil na luta por mais um título da Copa do Mundo. Algo que não seria novidade, pois nas duas edições anteriores, quando a equipe não foi bem, não faltaram pessoas apoiando os jogadores.

Em 2014, quando a capital do estado foi uma das sedes da competição mais popular de futebol, alguns moradores deslocaram-se mais de 130 quilômetros até o estádio Arena da Baixada, em Curitiba, para acompanhar alguns jogos. O curioso é que essa animação com a Copa do Mundo não é apenas esportiva, mas também econômica. A competição costuma ser favorável para o comércio local, seja no interior dos estados ou até mesmo nos grandes centros urbanos.

Na disputa de 2018, uma reportagem do iG na época mostrava que o impacto na economia do Brasil podia ultrapassar os R$ 20 bilhões, algo que seria mais que bem-vindo para o país agora. As vendas de alguns produtos, como televisores, costumam aumentar em mais de 50% nos meses anteriores à competição.

Esperança de título

A popularidade da Seleção Brasileira não é uma grande novidade, porém esse sentimento de orgulho fica ainda maior durante algumas competições oficiais. No ano passado, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu precisou operar em regime especial durante a realização da Copa América. Infelizmente, a derrota do país para a Argentina evitou uma festa ainda maior nos estados, algo que não deve se repetir nos próximos meses, pois o Brasil conta com grande favoritismo.

Apesar dos resultados ruins em 2014 e 2018, o Brasil chega com moral para ser campeão mundial novamente após 20 anos. Isso pode ser observado nas cotações recentemente fornecidas por casas de apostas esportivas. A Betway, site de apostas esportivas online, por exemplo, mostrava em 7 de março que a equipe comandada por Tite tinha 14,3% de probabilidade de título, ficando à frente de França, Espanha e Inglaterra. Isso significa que a equipe canarinho tem tudo para encerrar o ano com o sonhado hexa. Seria um excelente final de ano não apenas em Guaratuba, mas em todo o país.

Toda essa importância do futebol para os brasileiros é algo que já foi discutido por aqui, inclusive em uma coluna publicada ainda em 2015, que discutia futebol e cidadania. A força desse esporte consegue alcançar diferentes regiões do Brasil, sobretudo durante a Copa do Mundo. Cidades sem grandes equipes nacionais, como é o caso de Guaratuba, acabam focando toda a torcida nos jogos da seleção. Isso é algo positivo, pois não falta apoio na região durante os torneios.

Recorde de audiência

Outra prova dessa paixão dos brasileiros pelo futebol é a audiência da Copa do Mundo no país, que bateu recorde em quase todas as edições. Na disputa de 2018, por exemplo, a transmissão pela Rede Globo alcançou uma média de 23,7 milhões de espectadores por hora. Isso colocou o país como o maior consumidor de partidas do mundo, ficando à frente da cobertura do canal russo Channel One, que atingiu cerca de 14 milhões de espectadores por hora.

Ou seja, não importa se o torcedor mora no centro de Curitiba ou no litoral do estado, a torcida pelo Brasil é uma garantia durante a Copa do Mundo. Em 2022, a situação não será diferente, mas os torcedores esperam que o final seja mais positivo, e que a seleção consiga finalmente ficar com o hexa.