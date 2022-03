Circuito Brisa do Mar foi transferido para 24 de abril

A caminhada Circuito Brisa do Mar, prevista para este domingo (20), em Pontal do Paraná, foi transferida para o dia 24 de abril.

De acordo com comunicado divulgado no Facebook da Prefeitura de Pontal, o evento “foi inviabilizado pelo volume de chuvas nos últimos dias”. A prefeitura explica que o “trajeto apresenta pontos de alagamentos que oferecem risco aos caminhantes”.

O Circuito Brisa do Mar começa no balneário Santa Terezinha e termina em Ipanema. O percurso contará com a distância de 10 Km e terá três pontos de apoio.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (41) 3455-9631 ou pelos links abaixo:

https://pontaldoparana.caminhadas.info

https://www.ecobooking.com.br/site3/destinoEventoSimples.php?Xeven=70h7e549agb74ctawjtm