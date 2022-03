Ferry boat continua com filas e demora de até 3 horas

A demora no ferry boat de Guaratuba foi tão grande nesta sexta-feira (18), que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) deixou de informar com precisão o tempo previsto no Tweeter como vinha fazendo durante a temporada.

Em vez de dizer quantos minutos os usuários demorariam, apenas publicou que havia ocorrido um acidente na BR-376 e que devido a isso, o tempo de travessia estava maior por este motivo. Ainda pediu “a compreensão dos usuários”.

No domingo passado (13), o DER chegou a informar demora de 60 minutos após a compra do bilhete, três vezes mais do que o limite previsto no contrato. Essa demora não inclui o tempo que as pessoas levam até chegar ao guichê.

Segundo usuários, nesta sexta, a travessia chegou a levar 3 horas. Uma longa fila, de 2,3 km se formou na rodovia PR-412 do porto de embarque até o limite com o município de Matinhos, no Hotel Caieiras e reservatório da Sanepar. Assista o vídeo feito pelo advogado Louis Thadeu Otto von Trompczynski, morador de Matinhos que faz a travessia duas vezes por dia para ir e voltar do trabalho em Guaratuba. Ele filma, após desembarcar, da passagem pelo guichê até o limite das duas cidades, antes da “descida do morro para Caiobá”.

Vídeo de Louis von Trompczynski

Apesar da justificativa do DER em relação ao acidente na outra rodovia de acesso a Guaratuba, a lentidão na travessia já vinha acontecendo dias antes. Na quinta-feira (17), por exemplo, a demora também chegou a ser de 3 horas.

A atual operadora do transporte aquaviário na baía, a empresa Internacional Marítima, não responde a imprensa, mas o motivo não é difícil de entender. Apenas duas embarcações estão operando: um ferry boat de propriedade do DER e uma balsa da antiga concessionária, a BR Travessias. Um segundo ferry esteve encostado durante a tarde desta sexta e um terceiro estaria sendo reformado.