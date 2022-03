Matinhos realiza oficinas em semana dedicada aos artesãos

A Prefeitura de Matinhos promove uma série de oficinas na “Semana do Artesão”, que tem o Dia Mundial comemorado neste sábado, 19 de março – dia de São José, padroeiro da profissão.

O evento, organizado pelo Departamento de Cultura do município, contou com apoio de prefeituras do Litoral.

As oficinas (links para inscrição nas publicações desta página) acontecerão pela manhã e à noite no Departamento de Cultura (R. Albano Müller, 111) e as palestras, sem necessidade de inscrição, na Câmara de Vereadores à tarde (R. Albano Müller, 48), no Calçadão Central.

A Prefeitura Morretes proporcionou a vinda das artesãs para as oficinas de Artesanato Sustentável, Cestaria em Cipó e Artesanato em Bambu.

A Prefeitura de Pontal do Paraná indicou as artesãs que ministrarão as oficinas de Couro de Peixe e Amigurumi. Já a Prefeitura de Paranaguá auxiliou na ida do mestre fandangueiro Zeca da Rabeca que vai ensinar a fazer artes com a mesma madeira dos instrumentos do fandango.

Confira as palestras, na Câmara Municipal, sempre às 14h:

Associativismo e compras, acesso ao crédito, fomento e MEI – Dia 21/3 – 2ª feira

Empreendedorismo – 22/3 – 3ª feira

Vendas online, redes sociais, feiras de Matinhos e legalização dos artesãos – 23/3 – 4ª feira

Oficina de Amigurimi – 21/3 – 2ª feira – manhã

A artesã Ana Julia Coraiola Melo vai trazer de Pontal do Paraná, a técnica de crochê (em espiral) utilizada para produzir bichinhos chamada Amigurumi. As imagens falam por elas. E então, se animou? Agende-se para receber da Ana Julia as dicas desta técnica na segunda-feira, às 9:00.

Inscrições: https://forms.gle/n681Zsgh1Qrg5P7eA

Oficina de Costurinha – 21/3 – 2ª feira – noite

Juliana Nunes, é uma artesã de trabalhos com feltro e da costura criativa. Ela virá fazer um oficina sobre uma necessaire box. Na técnica ela vai ensinar a fazer o molde, uso da caixa de leite para estruturar, aplicação do viés e acabamentos. A Juliana assina os seus trabalhos, ou, como ela fala, as “costurinhas criativas” assim: “Feltro com amor By Ju”…

Incrições: https://forms.gle/eXfrmXeL7bEC5WF76

Oficina de Gesso – 21 E 22/3 – 2ª e 3ª feira – manhã

Danyela Di Almeida, é uma artista “multifaces”. Já ministrou cursos de artes em Curitiba e diversos outros municípios, sendo que fixou residência em Matinhos, em 1999 onde atuou na Casa da Cultura com as mais variadas oficinas. Para a Semana do Artesanato ela vai ensinar os oficineiros a confeccionar moldes/formas para gesso, resina, cimento ou cera. Para quem tem interesse em montar uma fábrica de gesso ou outros modelos, esta oficina será imperdível!

Inscrições: https://forms.gle/HGvUJJLhqZJpESs58

Oficina em Madeira – 22/3 – 3° feira – manhã

Mestre do Fandango Caiçara e Artesão José Martins Filho que assume o nome artístico de Mestre Zeca Da Rabeca, é morador da Ilha dos Valadares em Paranaguá/PR. Zeca é Mestre do Fandango Caiçara, premiado pelo Ministério da Cultura/Prêmio Culturas Populares, edição 100 anos de Mazzaropi, pelos trabalhos de salvaguarda e difusão das manifestações tradicionais. Confecciona rabecas e outros instrumentos do Fandango de forma artesanal, além de barquinhos e mini instrumentos caiçaras. Fará demonstrações de suas habilidades manuais como artesão em madeira.

Inscrições : https://forms.gle/PuR56HFr7ziejb1E9

Oficina de Couro de Peixe – 21/3 – 2ª feira – manhã

A Artesã Ana Maria Ferreira de Almeida, moradora de Pontal do Paraná, trabalha como curtidora e artesã do couro escamas de peixe desde 2010. Entre os resultados de seus trabalhos estão marcadores de páginas, bijuterias, carteiras, acessórios (brincos, colares), cintos, bolsas, portas-guardanapo, peças para decoração. Ela encanta visitantes de feiras municipais, regionais e nacionais, sendo que sua última participação foi a FEIARTE em Curitiba. Construo as minhas “artesanias” com couro e escamas (Ana Maria Ferreira de Almeida).

Inscrições: https://forms.gle/JgCBBAS3XW7mU7Lj8

Oficina de Rede de Pesca – 22/3 – 3ª feira – noite

Você quer conhecer a arte das redes de pesca, aprender a consertar e ainda, se atuar com o ofício, conseguir uma remuneração por dia de trabalho?

Inscrições: https://forms.gle/E64fmMWL5ixVygx59

Oficina de Artesanato Sustentável – 23/3 – 4ª feira – manhã

A artista Denise Alpendre, de Morretes-PR, exerce sua linguagem artística através do artesanato, com o nome “Sustentabilidade Morretes – Artesanato Sustentável”. Produz suas peças através dos descartáveis, agregando valor e levando a conscientização fazendo uso dos “3Rs”, Reciclar, Repensar/Reduzir e Reutilizar, através da Arte. A matéria prima que utiliza em seu artesanato são os materiais reutilizáveis, como garrafas pets, caixas de leite, caixas de papelão, tecidos, resultando em confecções como pufes, penal, bolsas (ecobags), utilizando também materiais complementares como fita adesiva, material para costura, espuma. Seu trabalho é divulgado através de sua página pessoal do Facebook “Denise Alpendre” e “Atelier By Denise Alpendre ”

Inscrições: https://forms.gle/ATTFc346a9srLDhL8

Oficina de Cipó e Bambu – 23/3 – 4ª feira – manhã

A artista Cristiane Fátima Borges de Abreu, moradora de Morretes-PR, conhecida como Cristiane do Artesanato desde 1992. Participa da feira de final de semana da do município, sendo que suas matérias primas são o cipó e bambu, resultando em confecções de cestas de cipó trançadas, banquetas, cachopos, luminárias, todos produzidos de maneira 100% manual.

Inscrições: https://forms.gle/ATTFc346a9srLDhL8

Oficina de Artesanato em Cipó – 23/3 – 4ª feira – manhã

O artesão José Luciano Dos Santos, morador de Morretes-PR, exerce sua linguagem artística através do artesanato. Conhecido como Luciano do Cipó desde o ano de 2002, fazendo uso do cipó e de tábuas coletados na região em que mora, já participou de feiras em municípios do litoral e Curitiba. Sua produção varia de objetos de cestaria, luminárias, quiosques, enfeites decorativos, painéis, móveis, esculturas, pérgolas, que são comercializados tanto na feira Artesanal de Morretes quando pela internet, onde fez clientes em diversas partes do mundo.

Inscrições: https://forms.gle/ATTFc346a9srLDhL8

Oficina de EVA – Dias 21, 22, 23, 24 e 25/03/2022 – manhã ou tarde

Ministrada pela Professora Andrea Novacki! O tema a ser trabalhado é a Páscoa. Serão 5 alunos por turma.

Material: E.VA. (várias cores), caixa de sapato ou sorvete (base da cesta), pistola de cola quente e bastões de cola, tesoura, fitas, enfeites que você tem em casa, tecidinhos.

O link para inscrição é: https://forms.gle/znPNxzgpa3vkzJL68

Fonte: Departamento de Cultura de Matinhos – https://www.facebook.com/culturamatinhos/