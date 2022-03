Domingo tem Sesc Triathlon Caiobá. Confira mudanças no trânsito.

Foto: Ivo Lima / Divulgação

Acontece neste domingo (20) em Matinhos a 33ª edição do Sesc Triathlon Caiobá. A primeira largada será às 7h na Praia Mansa. A prova deve reunir 1.400 atletas de diversos estados do Brasil e do exterior.

As categorias que irão participar do evento são Elite e Amador Olímpico, com 1.500 m de natação, 40 Km de ciclismo e 10 Km de corrida.

O Short Triathlon – que abrange Speed Mountain Bike, Trabalhador do Comércio, PcD (Pessoas com Deficiência) e Revezamento (trio) – tem 750 m de natação, 20 Km de ciclismo e 5 Km de corrida.

Durante a prova, o trânsito em Matinhos sofrerá alterações:

– Avenida Juscelino Kubtscheck estará fechada das 5h30 às 14h, a partir da Igrejinha de Caiobá – Paróquia Sant’Ana.

– Avenida Beira Mar estará fechada para veículos das 5h30 às 14h, trecho de Caiobá até o Sesc.

– Terão trechos de desvios sinalizados para os motoristas que trafegam para Guaratuba e para quem chega em Matinhos.