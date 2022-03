Covid: Litoral tem segundo aumento consecutivo em novos casos

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou mais 906 casos de covid-19 na última semana, encerrada neste sábado (19). São 34% a mais que na semana anterior. É o segundo aumento semanal depois de seis semanas de redução – desde o período entre 23 a 29 de janeiro.

Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (666 – 403 da semana anterior) e Matinhos (172 – 103 anteriormente), onde se concentram 92% dos registros na semana. Os outros casos foram em Antonina (22 – 21), Pontal do Paraná (15 – 78), Guaratuba (13 – 45), Morretes (10 – 27) e Guaraqueçaba (8 – 0).

Houve 4 mortes, contra 1 ocorrida em cada uma das duas semanas anteriores: foram 2 em Paranaguá, 1 em Morretes e 1 em Pontal do Paraná.

Incidência – O Litoral do Paraná soma agora 64.224 casos registrados desde o início da pandemia, em 2020, com uma incidência de 21.421 casos / 100 mil. Segue em 17º lugar entre as 22 regionais de saúde do Paraná, e acima da média do Estado, que é de 20.711 / 100 mil.

Mortalidade – Ocorreram 1.227 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 409,2 para cada 100 mil habitantes, a 4ª maior do Estado. São 369,6 mortes / 100 mil na média do Paraná.