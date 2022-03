Teatro mostra importância da água e do meio ambiente

O projeto “Planeta Água em Cena 4” chega a Paranaguá no mês de março, buscando incentivar a preservação do meio ambiente com o público infantil através do teatro.

A peça conta a história de Pinguinho, um pinguim alegre e muito curioso que um dia se depara com a falta de água na sua casa. Para aprender mais sobre a importância desse elemento para os seres vivos, Pinguinho conta com a ajuda e conhecimento de seu avô, o Vovô Pingão, e de muitos outros amigos.

As apresentações de “Planeta Água em Cena 4” acontecem em escolas públicas de Paranaguá nos dias 24, 25 e 28 de março. Os locais e horários estão listados abaixo. Totalmente gratuita, a peça é cativante e interativa, convidando os participantes a elaborar soluções para o consumo de água sem desperdício, com atitudes responsáveis e sustentáveis.

Neste dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, data criada pela Organização das Nações Unidas em 1992 com o objetivo de ampliar a discussão sobre o tema. A água cobre cerca de 70% da Terra, e é essencial para todas as formas de vida no nosso planeta. Apesar da grande quantidade, menos de 2% dessa água é própria para nosso consumo, e por isso é fundamental aprender desde pequenos como preservar e consumir com consciência esse recurso natural.

‘Planeta Água em Cena 4’ é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura. O projeto é uma produção da Incentivar, e em Paranaguá conta com patrocínio da Iguá Saneamento.

“Sabemos que investir em educação socioambiental é contribuir na construção de uma sociedade mais consciente. Essa formação se torna mais fácil quando o assunto é introduzido desde a infância. Isso porque ao abordar temas relacionados ao consumo consciente, ciclo da água e preservação ambiental com uma linguagem mais leve e lúdica, como o teatro permite, atrai o interesse das crianças e facilita a assimilação da mensagem. O resultado será um futuro com cidadãos conscientes e mais responsáveis”, afirma o diretor-geral da Águas Cuiabá, William Figueiredo.

“Planeta Água em Cena 4”, em Paranaguá

Datas, horários e locais:

24/03 – 10h e 14h

Escola Municipal Professor Joaquim Tramujas Filho – Rua Belmiro Sebastião Marques, s/n – Porto Seguro

25/03 -10h e 14h

Escola Municipal Professora Edinéa Marize Marques Garcia – Rua dos Ipês, 330 – Jardim Samambaia

28/03 – 10h

Escola Municipal do Campo Antônio Fontes – Colônia São Luís

Evento Gratuito