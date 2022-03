Estudantes de Paranaguá terão ônibus gratuito até a UFPR Litoral

Foto: Prefeitura de Paranaguá

A Prefeitura de Paranaguá vai fornecer transporte para alunos do período noturno da Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral, em Matinhos.

O acordo foi firmado entre o prefeito Marcelo Roque e a diretora do campus, professora Elisiani Vitória Tiepolo, na segunda-feira (21). Um ônibus com capacidade para 30 pessoas foi adquirido com recursos próprios do município para a prestação do benefício.

A secretária municipal de Educação, Tenile Xavier, explica que o cadastramento dos universitários será realizado pela UFPR. Segundo a prefeitura, o serviço entrará em funcionamento assim que o cadastro dos universitários for finalizado.