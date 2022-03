Carreta sem freios usa área de escape na BR-376

Na manhã desta quarta-feira (23), uma carreta precisou usar a área de escape do km 667,3 na BR-376, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.

O veículo estava com uma carga de 37 toneladas de milho. Por volta das 9h05, o motorista percebeu a falta dos freios e conduziu o veículo por 70 metros na caixa cheia de cinasita (argila expandida).

A carreta bitrem vinha velozmente chegou a tombar o segundo semirreboque.

Manutenção – A concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, realiza obras para manutenção de encosta entre o km 668 e o km 669, nas proximidades da curva da Santa, na pista sul da BR-376, na Serra do Mar, em Guaratuba.

Os trabalhos consistem na remoção do material instável e estabilização do talude, nas margens da rodovia. Começaram na noite desta segunda-feira (22) e deve contar com equipes da concessionária em atividade até o mês de julho.

Nesse período, haverá bloqueio fixo 24h da terceira faixa da pista sul – a faixa da direita, com fluxo direcionado para a faixa central e faixa da esquerda entre o km 667 e o km 669. A restrição inicia 1 km antes da obra, sendo necessária para movimentação de equipamentos e atuação em segurança dos trabalhadores no local.