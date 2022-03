Conselho de Arquitetura realiza palestras e encontros com gestores do Litoral

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR) realiza palestras, serviços e encontros com os gestores do Litoral na próxima semana, entre os dias 28 e 30.

O presidente da autarquia federal, Milton Zanelatto, afirma que a atual gestão tem como uma de suas principais metas o processo de interiorização das atividades e da presença do CAU/PR em cidades que ficam fora da Região Metropolitana de Curitiba. “Os profissionais que atuam nos locais descentralizados solicitam atenção especial do Conselho. Nossa intenção é cobrir a maior quantidade possível de municípios do interior com ações de fiscalização, encontro com entidades de classe, visitas a instituições de ensino e assinaturas de acordos de cooperação com gestores municipais”, ressalta Zanelatto.

Palestras gratuitas

As palestras “Masterplan de Balneário Camboriú” e “De Traço de Separação a Espaço de União: Orla do Guaíba” serão ministradas na segunda-feira (28), às 19h, no auditório da UFPR Litoral, em Matinhos (rua Jaguariaíva, 512, com acesso pela rua Castro S/N).

A entrada é gratuita e aberta aos profissionais da Arquitetura e Urbanismo do Litoral. Não é necessária inscrição prévia.

Sócios do Escritório Jaime Lerner, os arquitetos e urbanistas Fernando Canalli e Valéria Bechara apresentam os projetos de revitalização da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, e do Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os assuntos têm relação direta com a realidade da comunidade do litoral paranaense.

Encontros com gestores municipais e reunião plenária

Acompanhado de conselheiros, o presidente do CAU/PR irá se encontrar com gestores municipais do litoral, como o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, o vice-prefeito de Matinhos, arquiteto e urbanista Clecio Vidal, e com secretário de Urbanismo de Guaratuba, Claudio Dal Col. “Além de buscarmos acordos de cooperação com os governos municipais, vamos tratar de assuntos relevantes e que trazem benefícios para a sociedade como a promoção de concursos públicos de projetos, a fiscalização de obras públicas e as ações de assistência técnica para habitações de interesse social”, adianta Zanelattto.

Também ocorre em Matinhos a 141ª Reunião Plenária do CAU/PR, que será realizada na terça-feira (29), a partir das 14h, na UFPR Litoral. No evento, serão analisadas as prestações de contas financeiras e administrativas da autarquia federal. Todos os arquitetos e urbanistas da região estão convidados a participar.

Serviços para profissionais de Guaratuba, Matinhos e Paranaguá

Entre segunda e quarta-feira, uma equipe do CAU/PR estará disponível para atender aos profissionais e estudantes do último ano de graduação da região. É uma grande oportunidade para tirar dúvidas e para ficar em dia com a autarquia federal.

Um dos principais serviços oferecidos será a coleta de dados biométricos (fotografia, impressão digital e assinatura) para a emissão da carteira profissional de arquitetos e urbanistas. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei Federal nº 12.378/2010, apenas profissionais devidamente registrados podem atuar como arquitetos e urbanistas no país.

Confira as datas e locais de atendimento do CAU/PR:

Segunda –feira (28)

9 h – 17h – Atendimento aos profissionais de Guaratuba

Local: Prefeitura Municipal – rua Dr. João Cândido, 380 – Centro

Terça-feira (29)

9h – 17h – Atendimento aos profissionais de Matinhos

Local: Acima (Associação Comercial Empresarial de Matinhos) – av. Curitiba, 485 – Bom Retiro.

Quarta-feira (30)

9h – 12h – Atendimento aos profissionais de Paranaguá

Local: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – av. Arthur de Abreu, 44

Para realizar a coleta de dados biométricos, os estudantes do último ano de cursos de Arquitetura e Urbanismo devem levar documento oficial com foto e carteira da instituição com identificação do período ou declaração da faculdade.

Já os arquitetos e urbanistas que ainda não possuem a carteira profissional devem realizar a solicitação prévia via SICCAU, gerar e pagar o boleto correspondente. Também será necessária a apresentação de um documento oficial com foto no momento do atendimento.