PM prende 2 em acampamento de palmiteiros na localidade de Limeira

Na tarde desta quarta-feira (23), a Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu palmito juçara, extraído ilegalmente de uma região de mata fechada na localidade Limeira, em Guaratuba.

Além de palmito “in natura”, os policiais também apreenderam vários facões, facas, lanternas e certa quantidade de maconha, em um estrutura que permitia muitos palmiteiros permanecerem vários dias no meio da mata.

De acordo com o relato do Boletim de Ocorrência lavrado pela equipe, às 14h30, a Central de Operações Policiais Militares (Copom) recebeu a denúncia de que alguns homens estavam cortando o palmito nativo, que está ameaçado de extinção, na localidade que fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba.

Os policiais seguiram até o local indicado e, após incursões na mata, com a ajuda de um morador da região, encontraram o acampamento que estava sendo utilizado para armazenar os produtos. Quatro homens estavam na instalação, dois deles conseguiram fugir durante a abordagem, um possivelmente estava armado, segundo os policiais.

O local estava equipado com 12 camas, que eram utilizadas pelos palmiteiros para pernoitarem durante vários dias no meio da mata. No decorrer das averiguações, foram apreendidos feixes de palmito, 10 facões, 4 facas, 2 lanternas, 4 projéteis de espingarda e 55 gramas de maconha.

O palmito juçara tem a sua exploração proibida no Brasil, pois consta na lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Em virtude disso, os envolvidos, de 20 e 40 anos de idade, receberam voz de prisão e, em seguida, foram conduzidos com todo o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de serem autuados por crime ambiental e porte de drogas para consumo pessoal.

Informações e fotos do Setor de Comunicação do 9º BPM