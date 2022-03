Por que conhecer a banca organizadora do concurso é importante?

Conhecer a banca organizadora de concursos é essencial. Entenda porquê e como fazer isso

Prestar provas de concursos não é tarefa fácil, afinal, é comum que as vagas abertas sejam atraentes e, por isso, concorrência é sempre acirrada. Porém apenas se focar para estudar para as provas não é suficiente, na verdade, essa é apenas a metade do trabalho.

Uma dica de sucesso para passar em concursos

Uma dica que poucos concurseiros de sucesso saem falando por aí é que não basta ir bem na prova, é preciso estar a par dos métodos de correção e estilo de prova aplicada pela banca organizadora responsável pelo concurso que você deseja prestar.

Assim, o primeiro passo é entender o que é uma banca organizadora: uma organização ou empresa responsável por elaborar as provas, os métodos de correção e selecionar os profissionais que irão montar as questões a serem aplicadas.

O Nucepe, por exemplo, é o Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos, que reúne diversos dos concursos promovidos por instituições públicas e privadas do Piauí.

Isso tudo para evitar surpresas, gerir bem o tempo de prova e se preparar corretamente para ela. Logo, o primeiro passo para começar sua preparação é identificar quem será a banca organizadora, uma informação facilmente encontrada nos portais de inscrição para as provas.

O que é preciso saber sobre a banca organizadora

Reunimos algumas informações importantes que deverão nortear seus estudos e preparo para os concursos com base no conhecimento da banca organizadora. Assim, é importante saber:

Qual é o estilo de prova

As questões são curtas e vão direto ao ponto ou os enunciados são longos e requerem mais tempo de leitura e interpretação? Se há necessidade de fazer uma redação, os temas mais pedidos pela banca são ligados à atualidade ou mais conceituais (e fora de contexto)?

Para extrair essas informações, o mais indicado é buscar pelas provas anteriores aplicadas pelas bancas organizadoras. É comum que elas disponibilizem provas e gabaritos antigos em seus próprios websites. Não deixe de visita-los e fazer o download de alguns exemplos de avaliação;

Como a correção é feita

Os critérios de correção não são tão óbvios como pode se supor. Bancas como a Cebrasp, por exemplo, são famosas por estes critérios: ao invés de apenas contar as respostas certas, a Cebrasp elimina uma resposta correta a cada resposta errada dos candidatos.

Isso significa que é preciso redobrar a atenção ao passar as respostas para o gabarito e não correr o risco de perder pontos em questões já tidas como ganhas. A Cesgranrio, por sua vez, é famosa por seus enunciados longos e redações com temas não ligados a notícias;

Tendências

Ao analisar diferentes provas aplicadas por uma mesma banca em concursos diferentes, fica fácil identificar tendências e níveis de dificuldade. Ao consultar provas antigas, não deixe de se perguntar “eu poderia resolver as questões agora?” ou “há pegadinhas nas alternativas?”.

Dessa forma sua preparação para concursos será mais objetiva, efetiva e fácil de organizar. Além disso, estar familiarizado com os modelos de prova aplicados pela banca evitará surpresas no dia do exame.