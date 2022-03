Skincare: qual a ordem correta para criar uma rotina de cuidados com a pele?

Com uma rotina cada vez mais falada, a ordem dos produtos pode gerar dúvidas. Entenda a melhor forma de praticar a tão citada skincare

Foto: Divulgação

Skincare é o assunto do momento, mas nem todos os conteúdos que abordam o termo conseguem informar, de fato, o detalhamento dessa rotina, ou seja, algo que faça sentido e que realmente dê resultados, afinal, a ordem dos fatores (produtos utilizados), nesse caso, altera sim o produto (a sua pele)!

Para deixar a pele mais macia, hidratada, luminosa na medida certa e com aparência saudável, é preciso seguir à risca algumas dicas importantes que são dadas por quem entende do assunto. Por isso, prepare seu kit de skincare, anote-as e coloque-as em prática o quanto antes!

O que fazer, como fazer e quando fazer: a rotina skincare

São 4 os principais passos para quem quer aderir à rotina skincare adequada, segura e assertiva. Confira:

1 – Limpar

O sabonete facial é o primeiro produto a ser utilizado e, por ser o primeiro contato com a pele, ele precisa ser de boa qualidade, além de adequado para o seu tipo de cútis. A limpeza vai fazer toda a diferença na hora de aplicar os próximos produtos, já que a pele vai ser preparada!

2 – Tonificar

O tônico facial também precisa ser adequado ao seu tipo de pele – oleosa, mista ou seca. Além disso, são muitos os tipos de tônicos disponíveis no mercado de cosméticos: esfoliantes ou hidratantes. A dica: experimente o que mais se adequa e, se tiver dúvidas, consulte um dermatologista!

3 – Hidratar

O hidratante deve englobar áreas do rosto e dos olhos, mesmo que a sua pele seja oleosa é necessário hidratá-la. Se for esse o caso, existem hidratantes específicos para cada pele: com acne, anti-idade e outros. Aqui, o dermatologista também pode ajudar!

4 – Proteger

Protetor solar é algo que deve estar sempre com a gente, independente se faça sol ou chuva, se você está maquiada ou não. São muitos os tipos de protetores solares que atendem às mais variadas peles. Como um ato final da rotina de skincare, a proteção aparece para encerrar com chave de ouro!