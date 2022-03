Dois acidentes graves com mortes na SC-417 e incêndio na BR-376

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e dois automóveis de passeio causou a morte de duas pessoas, no início da tarde desta quarta-feira (24), na rodovia SC-417, entre Garuva (SC) e Guaratuba.

A carreta e um Citroën Aircross caíram em uma ribanceira à margem da rodovia; um Renault Kwid ficou no meio da pista. O trânsito está parado nos dois sentidos.

O acidente aconteceu perto do Morro da Bunda, ponto de referência do local. Segundo o Corpo de Bombeiros de Garuva, os dois caminhões seguiam no sentido Garuva e os dois automóveis no sentido Guaratuba. Um caminhão bateu na traseiro do outro, e este invadiu a pista contrária, atingindo o Citroën indo junto com ele para fora da pista. Os dois ocupantes do automóvel ficaram presos na ferragem e morreram no local.

Antes de cair na ribanceira, o caminhão atingiu o Renault, onde havia três pessoas, que foram levadas para o Pronto Socorro da cidade catarinense. Ainda não há confirmação sobre os estados delas, nem a identificação das vítimas.

O tráfego só foi totalmente liberado por volta das 20h.

Na BR-376, um caminhão pegou fogo na descida da Serra do Mar – sentido Santa Catarina. O acidente aconteceu no km 679,5 da rodovia, próximo a Garuva.

O motorista conseguiu desengatar a cabine da carroceria, que estava em chamas. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e ninguém ficou ferido.

As pistas foram totalmente liberadas por volta das 16h. Uma hora depois ainda havia uma fila de aproximadamente 12 quilômetros.

Esta publicação continuará sendo atualizada.

Fotos e vídeos das redes sociais / grupo Jornal de Guaratuba