Polícia Ambiental mostra para estudantes de Guaratuba a importância da preservação

A Polícia Ambiental do Pelotão de Guaratuba participaram nesta semana de um projeto educativo na Escola Municipal João Gualberto, no bairro Mirim.

A visita aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), atendendo um convite da professora Fernanda de Lima. Ela desenvolve o projeto Caiçara, que entre outros temas trata da cultura e do território.

A conversa com os alunos do 4º ano foi principalmente sobre o trabalho que a Polícia Ambiental realiza e a importância de proteger o meio ambiente. Foram apresentados vídeos educativos com dicas de preservação e respondidas perguntas dos estudantes que, no final, foram conhecer a viatura policial de perto.