Concursos nível médio: 7 editais até junho

Existem oportunidades no país inteiro nas esferas federal e estadual, saiba mais

Foto: Divulgação

A perspectiva é de que vários concursos públicos em 2022 apresentem vagas para administração pública. Os certames prometem disponibilizar oportunidades que contemplem diversos níveis de formação.

A estimativa se confirma com mais veemência em função da aprovação pelo Governo Federal da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que prevê a destinação de recursos para realização de concursos neste ano.

Em função desse cenário, aumenta consideravelmente a expectativa por um alvo volume de certames e, consequentemente, nomeações. Confira alguns concursos que podem ser realizados!

Receita Federal

O Ministério da Economia recebeu solicitação para abertura de concurso público, visando preenchimento de 699 vagas, sendo 230 para Auditor Fiscal e outras 469 para Analista Tributário.

INSS

Neste momento, não há uma previsão exata para realização do concurso do INSS, mesmo porque nenhum prazo foi confirmado pelo órgão.

Nos últimos anos, existe um elevado número de processos na fila do órgão para serem analisados. Para tentar zerar essa demanda, vários profissionais foram contratados temporariamente.

Porém, o fato é que o contrato destes profissionais está chegando ao fim, o que aumenta ainda mais a urgência para a realização de um concurso.

A expectativa dos diretores do órgão é que ele esteja contemplado na Proposta de Lei Orçamentária que foi aprovada pela União.

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE SP)

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou o projeto para a criação de 225 cargos efetivos para a Corte Eleitoral de São Paulo.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

A banca para o próximo concurso TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) já foi escolhida e será a IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

Tribunais Regionais de Trabalho (TRT´s)

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) prevê o provimento de aproximadamente 450 vagas, o que pode indicar novos editais de concurso público para os Tribunais Regionais de Trabalho.

O TRE do Espírito Santo já tem comissão organizadora formada. O Tribunal pretende realizar concurso quando o orçamento estiver disponível para nomeação.

Defensoria Pública do Mato Grosso (DPE MT)

O concurso do órgão está previsto para acontecer em 2022, conforme Lei Orçamentária Anual do Estado. A informação mais atualizada é que o concurso estava em processo de escolha da banca, com três finalistas (Cebraspe, IBFC e Instituto Nosso Rumo).

Ministério Público do Pará

Foi publicado extrato de contrato que oficializa a banca organizadora do próximo certame do Ministério Público do Pará.

Neste contexto, o edital pode sair a qualquer instante. A empresa selecionada para a seleção do certame será a Consulplan e a proposta é ofertar oportunidades em nível superior e médio.

ALMG

A Fumarc será responsável por coordenar os trabalhos para realização doo concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG).

A previsão sobre o número de vagas não existe, mas até o final do ano passado existiam aproximadamente 234 vacâncias entre os cargos de Analista Legislativo, Procurador e Técnico de Apoio Legislativo.

O concurso mais recente ocorreu em 2014 e foram disponibilizadas 27 vagas para preenchimento imediato. Porém, 114 pessoas foram nomeadas, fato que aumenta ainda mais a possibilidade de aprovação por parte dos candidatos.