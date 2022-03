Explosivo é encontrado debaixo de carro em Pontal do Paraná

Imagem: Ilha do Mel FM / Reprodução

Um explosivo foi encontrado embaixo de um automóvel em Pontal do Paraná, na tarde desta sexta-feira (25).

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi acionado e levou o dispositivo para um local seguro, onde o explodiu.

O sargento Teixeira, do Esquadrão Antibombas, informou para Mauro Junior, da Rádio Ilha do Mel FM que o explosivo é do tipo que costuma ser usado no arrombamento de caixas eletrônicos. O sargento explicou que as pessoas que encontrarem material suspeito não devem mexer nele e ligar imediatamente para o telefone da PM, 190.

O aspirante a oficial Jean, da 2ª Companhia da Polícia Militar, informou que que o dispositivo já havia sido acionado antes de ser colocado embaixo do automóvel.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Mauro Junior, da Rádio Ilha do Mel FM