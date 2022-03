Guaratuba recolhe lixo eletrônico nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba fará coleta de lixo eletrônico na próxima quinta-feira (31), no Espaço Litoral, local na rua rua Antonio Rocha que também é chamado de Parque ou Centro de Eventos.

A coleta será feita das 8h às 17h, no sistema drive thru – as pessoas não precisarão sair do carro para entregar os resíduos.

Estão sendo coletados equipamentos eletrônicos (como televisor e celular) e elétricos (secador, ventilador etc.).Não serão aceitos lâmpadas, pilhas e eletrodomésticos de grande volume (como geladeiras).