Litoral tem queda de 56% nos registros de covid

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou mais 395 casos de covid-19 no Litoral do Paraná nesta última semana, uma queda de 56% em comparação com os casos confirmados na semana anterior. Não houve morte, contra 4 na semana anterior.

Os dados se referem à 12ª Semana Epidemiológica, encerrada nesta sábado (27).

Paraná – Depois de dois aumentos consecutivos, o resultado segue a tendência do Paraná. No estado, os números caíram pela metade, 50% com relação aos casos e 64% no número de óbitos, conforme levantamento divulgado pelo governo estadual na sexta-feira (25).

O Paraná é um dos sete estados com índice abaixo de 1 no Brasil. O número é o menor registro desde 3 de janeiro deste ano. Os dados são do sistema Loft.Science. Segundo a plataforma, “um Rt de 3 - 4 infectará virtualmente toda a população, enquanto um Rt de 1,5 pode ainda alcançar 60% da população. Somente se o Rt for menor do que 1, a epidemia irá diminuir de tamanho até ser eliminada”.

Nas cidades – Houve redução de registros em seis dos sete municípios litorâneos na semana – em Pontal do Paraná os números se repetiram. Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (306 – 666 na semana anterior) e Matinhos (40 – 172 anteriormente), Antonina (18 – 22), Pontal do Paraná (15 – 15), Guaratuba (9 – 13), Morretes (5 – 10) e Guaraqueçaba (2 – 8).

Incidência – O Litoral do Paraná chega a 64.619 casos registrados desde o início da pandemia, em 2020, com uma incidência de 21.552 casos / 100 mil. Segue em 17º lugar entre as 22 regionais de saúde do Paraná, e acima da média do Estado, que é de 20.808 / 100 mil.

Mortalidade – Ocorreram 1.227 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 409,2 para cada 100 mil habitantes, a 4ª maior do Estado. São 370,4 mortes / 100 mil na média do Paraná.