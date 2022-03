Dois turistas morrem por afogamento na Ilha do Mel

Foto: BPMOA / Rádio Ilha do Mel FM

Dois homens, com idades de 18 e 24 anos, morreram ao se afogarem na praia da Encantadas, na Ilha do Mel.

Por volta do meio-dia de segunda-feira (28), o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de afogamento. Quando a equipe chegou, uma das vítimas já estava na areia, em parada cardiorrespiratória, recebendo as manobras de ressuscitação e a outra encontrava-se submersa.

Foram acionados a embarcação do Centro Integrado de Operação Marítimas (CIOM) e do Corpo de Bombeiros de Pontal do Paraná, bem como apoio aeromédico do Falcão 03, do BPMOA.

Durante o atendimento, o segundo homem foi trazido à areia e também recebeu atendimento. Ambos apresentavam grau 6 de afogamento e morreram ainda no local. Os socorristas tentaram reanimação durante mais de uma hora.

Os rapazes são de Curitiba e Guarapuava e estavam a passeio na ilha.

Com informações da Comunicação Social do 8º GB