Controladoria veio fazer inspeção após acidente no ferry boat

Fotos: Gabrielly Pontes/CGE

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) realizou nesta segunda-feira (28) uma inspeção na travessia da Baía de Guaratuba. O que motivou foi o acidente entre duas embarcações, ocorrido no domingo (27).

“Algumas situações atípicas foram constatadas, como a falta de uniformização da empresa que assumiu o serviço e de avisos de segurança aos usuários”, informou o órgão. As informações vão basear um documento que será entregue ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

Essa foi a primeira inspeção da CGE na travessia desde que a empresa Internacional Marítima assumiu o serviço, em caráter emergencial, há cerca de 40 dias. “O resultado desse trabalho será encaminhado ao DER, à Marinha do Brasil e à Agência Reguladora, além da própria empresa, para que os problemas levantados sejam corrigidos, garantindo a segurança e a tranquilidade da travessia”, afirmou o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.

Segundo ele, o próprio governador solicitou atenção especial ao problema da Baía de Guaratuba. “São questões que precisamos cobrar de maneira que o contrato seja efetivamente cumprido”, completou Siqueira. A nova empresa opera em regime de permissão, conforme contrato assinado no começo de março.

“O contrato possui as mesmas exigências daquele feito com a empresa BR Travessias”, diz a Controladoria. O acordo foi interrompido por descumprimento contratual, comprovado pelas reclamações recebidas pela Ouvidoria e pelas inspeções periódicas feitas pela CGE, por meio do programa CGE Itinerante. A empresa recebeu mais de 200 autos de infração do Governo do Estado.

O diretor de Auditoria, Controle e Gestão, Gil Souza, explicou que a situação encontrada na manhã de segunda-feira estava aquém do esperado. “A reforma de um atracadouro tem prejudicado o fluxo de embarcações e, consequentemente, das pessoas que precisam fazer a travessia diariamente”, constatou.

Inspeção – Também estiveram na inspeção o coordenador de Ouvidoria, Yohhan Souza; o coordenador de Transparência e Controle Social, Matheus Gruber; a coordenadora de Desenvolvimento Profissional, Mirian Simões; e outros servidores da CGE.

